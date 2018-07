Ten Hag: ‘Tegen Sturm Graz worden niet beste spelers bij elkaar gebracht’

Voor Ajax staat er, voordat het reguliere seizoen ook maar begonnen is, woensdag al meteen een uiterst belangrijke wedstrijd op het programma. De Amsterdammers nemen het in de eigen Johan Cruijff ArenA in de voorrondes van de Champions League op tegen Sturm Graz en zullen een herhaling van het afgelopen seizoen, toen het Europese avontuur na een paar weken al ten einde kwam, hoe dan ook willen voorkomen.

Trainer Erik ten Hag heeft onder meer de beschikking over de miljoenenaankopen Daley Blind en Dusan Tadic, maar geeft voor de camera’s van Ajax TV aan dat hij nog niet weet of zij meteen in actie zullen komen: “In de opstelling tegen Sturm Graz worden niet direct de allerbeste spelers bij elkaar gebracht. We moeten kijken naar het beste team. Dat is altijd het geval, maar zal woensdag nog veel meer gelden”, legt hij uit.

Blind trainde tot nu toe slechts twee keer mee, terwijl Tadic zich zondag pas bij zijn nieuwe werkgever meldt. De Serviër kreeg extra vakantie na een lang Premier League-seizoen met Southampton en het WK waar hij namens Servië actief was. Achter de namen van Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Donny van de Beek staat daarnaast wegens lichte blessures een vraagteken en Kasper Dolberg mist, doordat hij een groot deel van de afgelopen voetbaljaargang aan de kant stond, wedstrijdritme.

Ten Hag is wel te spreken over de komst van Blind en Tadic: “Voor ons was het zaak om een zo sterk mogelijke selectie te hebben en dat is gelukt. Dat is een compliment voor heel veel afdelingen binnen Ajax”, is hij duidelijk. Dat er door de komst van verder Perr Schuurs, Zakaria Labyad en, de inmiddels door een forse blessure uitgeschakelde, Hassane Bandé luxeproblemen zullen ontstaan, vreest hij echter niet: “Goede spelers kunnen altijd samenspelen als ze de bereidheid hebben om elkaar te steunen.”

“We moeten nu bouwen aan een sterk elftal dat dominant en attractief voetbal speelt en resultaten gaat halen”, gaat hij verder. De eerste stap richting die sterke basiself moet volgende week gezet worden, weet ook Ten Hag: “Tegen Sturm Graz moeten we er direct staan. Alles moet in elkaar vallen, zodat er een geoliede machine ontstaat. Daar zijn we mee bezig geweest en dat gaat steeds beter. We hebben goede stappen gezet.” Ajax speelt op 25 juli in eigen huis de heenwedstrijd tegen de Oostenrijkers. De return staat een week later, op 1 augustus, op het programma in de Merkur Arena.