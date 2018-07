Brands laat aankoop van vier miljoen euro weer vertrekken

Shani Tarashaj is vertrokken bij Everton. De club uit Liverpool communiceert dat de 23-jarige aanvaller op huurbasis terugkeert bij Grasshopper. Voor die club kwam de Zwitser in het verleden al zestig wedstrijden uit. Daarin scoorde Tarashaj veertien keer.

Het Everton van directeur voetbalzaken Marcel Brands nam de vijfvoudig international in de winter van 2016 voor vier miljoen euro over van Grasshopper. Tot een doorbraak op Goodison Park kwam het niet, want Tarashaj speelde niet één wedstrijd in het eerste elftal.

The Toffees leenden Tarashaj uit aan Grasshopper en Eintracht Frankfurt en nu gaat hij het dus weer proberen bij zijn oude werkgever uit Zürich. Het contract van Tarashaj loopt in de Premier League nog wel tot de zomer van 2020 door.

Tarashaj is niet de eerste speler die Everton deze zomer verlaat. De club nam immers eerder al afscheid van Ramiro Funes Mori (Villarreal), Henry Onyekuru (Galatasaray), Joel Robles (Real Betis), Conor Grant (Plymouth Argyle), Wayne Rooney (DC United), Luke Garbutt (Oxford United) en David Henen (clubloos).