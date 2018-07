‘Ronaldo laat bizarre fooi achter na verblijf in Griekenland’

Cristiano Ronaldo ging na de uitschakeling op het WK op vakantie in Griekenland en arriveerde afgelopen zondag per privéjet in Turijn. De aanvaller doorliep de medische keuring en tekende aansluitend voor vier jaar bij Juventus. In het Griekse hotel waar Ronaldo verbleef, zal men hem waarschijnlijk niet snel vergeten.

Griekse media melden dat de 33-jarige Ronaldo een cheque van twintigduizend euro heeft uitgeschreven voor de tien personeelsleden die hem en zijn gezelschap tijdens de vakantie in de watten hebben gelegd. CR7 verbleef in een resort nabij de stad Kalamáta aan de Golf van Messenië.

Ronaldo heeft het management van het resort gevraagd om de tip eerlijk te verdelen en zei dat hij dankbaar was voor hun inzet én het feit dat hij tijdens zijn vakantie niet gestoord is door paparazzi. Het resort waar Ronaldo verbleef, Costa Navarino, publiceerde na het vertrek van Ronaldo enkele foto’s van hem op Instagram Stories.

“Het was een eer en een geweldige ervaring voor ons team om op Cristiano Ronaldo en zijn familie te passen. Grote dank aan Cristiano voor het deel uitmaken van ons verhaal #bepartofourstory”, zo schreef de eigenaar van het resort onder meer. Ronaldo leverde Real Madrid een transfersom van minimaal honderd miljoen euro op.