Miljoenen lonken voor Groningen: ‘Weet dat ze me heel graag willen hebben’

Mike te Wierik sloot zich vorig jaar transfervrij aan bij FC Groningen, maar mogelijk verlaat de verdediger de Trots van het Noorden na één seizoen alweer. Te Wierik staat namelijk in de belangstelling van AA Gent, dat zich al meerdere keren heeft gemeld in Groningen, zo weet Dagblad van het Noorden te melden.

Volgens de lokale krant wil de Belgische club Te Wierik zeer graag strikken en zou een aanbieding van twee miljoen euro realistisch zijn. Te Wierik is op de hoogte van de interesse. “Het speelt nu al een weekje of twee, maar kwam opeens naar buiten”, laat hij na de oefenwedstrijd tussen FC Groningen en KFC Uerdingen 05 van woensdagavond weten aan RTV Noord.

“Ik weet dat ze me heel graag willen hebben. Dat doet me goed. Gent is een fantastische club, maar als de clubs er niet uitkomen, heb ik er niets aan. Ik heb wel aangegeven dat ik de stap graag wil maken”, aldus de ex-verdediger van Heracles Almelo. Groningen ziet weinig in een vertrek van Te Wierik, zo geeft trainer Danny Buijs aan. “Ik hoop absoluut dat hij blijft. Voor Mike gaan we geen betere of gelijkwaardige vervanger terughalen.”

“We gunnen het Mike als mens allemaal: hij is een op en top professional en een geweldige gozer. Maar ik heb ook eerlijk tegen hem gezegd: ik hoop als trainer dat hij niet verkocht wordt.” Directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans zeggen tegenover Dagblad van het Noorden dat een transfer nog steeds mogelijk is: “We hebben biedingen tot dusver afgeslagen, maar hebben niet idee dat het al gedaan is.”