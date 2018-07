Feyenoord laat ‘zeer talentvolle speler’ rijpen in Keuken Kampioen Divisie

Emil Hansson zal dit seizoen te bewonderen zijn in de Keuken Kampioen Divisie. RKC Waalwijk communiceert via de officiële kanalen dat men de twintigjarige aanvallende middenvelder op huurbasis overneemt van Feyenoord.

“Emil is een zeer talentvolle speler die als aanvallende middenvelder kan spelen maar ook op de flanken uit de voeten kan”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Vanwege de stevige concurrentie bij Feyenoord 1 had Emil weinig uitzicht op speeltijd, maar ik ben er van overtuigd dat hij voor ons een absolute meerwaarde gaat zijn.”

“We zijn blij dat hij gekozen heeft voor RKC Waalwijk en zich bij ons verder wil ontwikkelen”, besluit de sportbestuurder. Hansson, voormalig international van Noorwegen Onder-19, speelde tot dusverre vier wedstrijden in het eerste van het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Hansson begon bij SK Brann en na een periode bij Kalmar FF te hebben gespeeld, vertrok hij in de zomer van 2015 naar Feyenoord, waar hij sinds 2013 al een paar keer op proef was geweest. Hansson maakte in maart 2017 in het competitieduel met AZ (5-2 winst) zijn debuut in het eerste en ligt er nog tot medio 2020 vast in De Kuip. Sparta Rotterdam toonde ook interesse, maar versterkte zich uiteindelijk met Mohamed Rayhi.