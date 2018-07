Ten Hag: ‘Er is gesproken met clubs, maar er is niks concreet’

Ajax speelde met de komst van Dusan Tadic in op een vertrek van Hakim Ziyech, maar laatstgenoemde staat nog altijd onder contract in Amsterdam. De 25-jarige middenvelder heeft meermaals aangegeven er geen problemen mee te hebben om te blijven en ook Marc Overmars is blij met Ziyechs aanwezigheid.

“Hakim heeft een bepaalde wens uitgesproken. Maar als hij die niet kan realiseren, dan houden we hem met alle plezier hier”, zegt de directeur spelersbeleid in een interview met De Telegraaf. “Ik denk dat we hem hard nodig hebben dit seizoen, want hij kan op verschillende posities spelen.”

Erik ten Hag voegt er in gesprek met de NSO aan toe dat het ‘zeker zou kunnen’ dat de 21-voudig international van Marokko in ieder geval tot de winterstop in de Johan Cruijff ArenA blijft voetballen: “Er is gesproken met clubs, maar op dit moment is er niks concreet. Hij is uiterst gemotiveerd om met ons het seizoen in te gaan. Hij heeft plezier en wil z’n bijdrage leveren.”

Ziyech, die nog een contract heeft tot de zomer van 2021, stond in de belangstelling van AS Roma. Volgens De Telegraaf had hij een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit de Serie A, maar kwam de club er vooralsnog niet uit met Ajax. Sindsdien bleef het stil vanuit Rome en werd Ziyech alleen nog gelinkt aan Olympique Lyon.