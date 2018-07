‘Bayern München vraagt recordbedrag voor doelwit van Barcelona’

Thiago Alcántara do Nascimento, kortweg Thiago, staat mogelijk voor een vertrek bij Bayern München. Zowel AS als BILD meldt dat de club uit Beieren bereid is om te onderhandelen over een transfer van de middenvelder.

De 27-jarige Thiago keert het liefst terug bij Barcelona, waar hij de opvolger kan worden van de naar Vissel Kobe vertrokken Andrés Iniesta. Tot dusverre heeft de club uit Catalonië echter nog geen serieuze poging ondernomen om de 31-voudig international van Spanje weg te halen bij de recordkampioen van de Bundesliga.

Bayern is zogezegd bereid om afscheid te nemen van Thiago, maar wil dan wel een transfersom van zeventig miljoen euro incasseren. Daarmee zou de geboren Italiaan de duurste uitgaande transfer ooit worden van de club van trainer Niko Kovac. Barcelona lijkt echter niet bereid te zijn om zoveel te betalen.

Thiago speelde van 2005 tot 2013 voor Barcelona en kwam in die periode tot honderd wedstrijden. Hij vertrok voor minimaal twintig miljoen euro naar Bayern en heeft daar nu nog een contract tot de zomer van 2021. Naast Barcelona zitten ook Real Madrid en Manchester United naar verluidt achter de zoon van Mazinho aan.