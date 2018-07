Mourinho ziet pupil floreren: ‘Hopelijk begrijpt hij waarom hij zo goed was’

Paul Pogba wist met Frankrijk wereldkampioen te worden door zondag in de finale Kroatië met 4-2 te verschalken. De middenvelder van Manchester United maakte bij tijd en wijle een zeer goede indruk, wat José Mourinho vrolijk stemt. De manager van the Red Devils hoopt dat de spelmaker ook in Engeland dergelijke prestaties kan bewerkstelligen.

“Het WK winnen kan alleen maar een positief effect hebben. Het is moeilijk om te zeggen dat een WK winnen geen goede impuls is voor iemands carrière. Heel veel goede spelers hebben nooit de kans gehad het WK te winnen”, zegt Mourinho, die zijn felicitaties heeft gestuurd naar de Fransman, op een persconferentie in de Verenigde Staten, geciteerd door Goal.

Volgens velen speelde Pogba tijdens het mondiale eindtoernooi in Rusland beter dan in het shirt van de Engelse grootmacht. Mourinho hoopt dat Pogba weet waarom hij zo goed presteerde: “Hopelijk begrijpt hij waarom hij zo goed was. Daar gaat het voor mij om, dat hij begrijpt hoe het komt dat hij presteerde op zo'n hoog niveau, vooral in de tweede helft van het toernooi. Vanaf de kwartfinales was Pogba echt briljant.”

De Engelse topclub wil volgend seizoen wederom meedoen in de strijd om de landstitel en met het aantrekken van onder anderen Fred en Diogo Dalot hoopt Mourinho dit te realiseren. De Portugese oefenmeester weet niet of United meer versterkingen gaat halen: “Ik heb geen idee, ik ga niet tegen je liegen. Ik ga niet zeggen dat iets komt. Ik zeg ook niet dat niemand komt. Ik weet het gewoon niet.”