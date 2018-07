‘Kroaat ontvangt exorbitante aanbieding na finaleplaats op WK’

Zlatko Dalic heeft zichzelf met de finaleplaats van Kroatië op het WK op de kaart gezet. De bondscoach heeft nog een contract tot medio 2020 bij de voetbalbond, maar het valt niet uit te sluiten dat de 51-jarige trainer gaat vertrekken.

Sportske novosti meldt namelijk dat Dalic aanbiedingen heeft ontvangen uit China en Zuid-Korea en dat één club hem een driejarig contract heeft aangeboden tegenover een jaarsalaris van 4,3 miljoen euro. Als hij dat voorstel accepteert, wordt de voormalig middenvelder de bestbetaalde Kroatische voetbaltrainer aller tijden.

Dalic wilde na de finale niet al te veel kwijt over zijn toekomst. Toen een verslaggever vroeg of hij aan de HNS verbonden blijft, zei hij: “We zullen zien.” Dalic staat voor een half miljoen euro per jaar op de loonlijst en dat is minder dan voorganger Ante Cacic verdiende. De HNS zou echter bereid zijn om het salaris van Dalic te verdubbelen.

“Dalic heeft een contract tot 2020. Ik weet zeker dat Davor Suker (bondsvoorzitter, red.) met hem gaat zitten om te praten. De voorzitter zal de uiteindelijke beslissing nemen, maar ik kan je verzekeren dat Dalic steun geniet van Suker en van de rest van het uitvoerend comité”, reageert Marijan Kustic van de bond. Dalic zei tijdens de huldiging nog dat het bondscoachschap van Kroatië altijd zijn ‘favoriete baan’ zal blijven.