‘Mij is gevraagd om meer zoals Ramos te zijn, maar dat doe ik niet’

Kylian Mbappé werd onlangs verkozen tot het grootste talent van het WK en die uitverkiezing was volgens Raphaël Varane meer dan terecht. De verdediger van Real Madrid beschouwt de negentienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain als een van de sterren van de toekomst, zo vertelt hij in gesprek met l’Équipe.

“Ik heb enkele aliens gekend, maar dit is de eerste keer dat ik een jonge alien heb ontmoet”, geint Varane. “Normaal gesproken kom je dit soort buitenaardsen tegen wanneer ze 25, 30 jaar oud zijn. Maar op het WK hebben we er een gezien die nog geen twintig is. Met hem gaat alles zóveel sneller. Als ik voor de wedstrijden de tactiek met hem bespreek, heb ik niet eens tijd om mijn zinnen af te maken, want dan heeft hij het al begrepen en vult hij mijn woorden in.”

De eindzege in Rusland betekende voor de 25-jarige Varane de volgende grote prijs in zijn nog relatief jonge loopbaan. Hij won onder meer twee landstitels in LaLiga, pakte viermaal de Champions League, won drie keer de Europese Supercup en sleepte ook het WK voor clubteams drie keer in de wacht. Varane hoopt nu ook definitief te hebben afgerekend met de kritiek dat hij ‘te lief’ zou zijn voor een verdediger.

“Sinds mijn zevende hoor ik al dat ik ‘te lief’ ben. Ja, ik ben aardig, maar ik ben meer dan dat. Je kunt niet mijn carrière hebben en zeven jaar bij Real blijven als je geen karakter hebt. Ik heb mijn eigen speelstijl en tot dusverre pakt het niet slecht uit. Mensen hebben mij willen veranderen, maar dat stoort mij. Soms is mij gevraagd om als Sergio Ramos te voetballen en agressiever te zijn, maar we vragen Ramos toch ook niet om te veranderen? We nemen hem zoals hij is, dus doe dat ook bij mij. Ik heb geaccepteerd wie ik ben.”