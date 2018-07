Real Madrid is nog niet klaar: ‘Er komen ongelooflijke spelers aan’

Real Madrid lijkt nog niet klaar te zijn op de transfermarkt. De Koninklijke trok ongeveer negentig miljoen euro uit voor de komst van Vinícius Júnior, Andriy Lunin en Álvaro Odriozola en bij de presentatie van laatstgenoemde gaf Florentino Pérez te kennen nog altijd grote plannen te hebben.

“We zijn ons bewust van de verwachtingen die deze club ieder jaar schept. Wij zijn Real Madrid en willen altijd meer. Dit is een ploeg van winnaars, van geweldige spelers. We hebben een buitengewone selectie die verder versterkt zal worden met nieuwe, ongelooflijke spelers”, zo wordt de voorzitter geciteerd door diverse Spaanse media.

Het is onduidelijk wie de 71-jarige Pérez concreet op het oog heeft als nieuwe versterkingen, maar het lijkt evident dat hij op zoek is naar een vervanger van Cristiano Ronaldo. De namen van Kylian Mbappé, Neymar en Eden Hazard zingen in de wandelgangen rond en laatstgenoemde flirtte na het WK openlijk met de Koninklijke.

“In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd (…) Ik weet niet welke clubs zich zullen melden, maar jullie kennen mijn voorkeur”, aldus Hazard zaterdag in gesprek met Het Nieuwsblad. De Belg heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is.