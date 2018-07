‘Zoet is topkandidaat om recorddoelman op te volgen in Serie A’

Jeroen Zoet keept komend seizoen mogelijk niet in de Eredivisie, maar in de Serie A. In navolging van Napoli toont namelijk ook AS Roma belangstelling voor de 27-jarige doelman van PSV, zo schrijft De Telegraaf.

De krant meldt dat Zoet ‘een van de topkandidaten’ is om in het Stadio Olimpico het stokje over te nemen van Alisson, die donderdag medisch wordt gekeurd bij Liverpool en AS Roma volgens Sky Italia een transfersom van 63 miljoen euro zal opleveren. Door variabelen zou dat bedrag later kunnen oplopen tot een miljoen of 73.

Sportief directeur Monchi heeft Zoet in actie gezien tijdens de kampioenswedstrijd tegen Ajax (3-0), maar ‘wedt op meerdere paarden’. Volgens Italiaanse media denkt de sportbestuurder ook nog aan keepers als Alphonse Aréola van Paris Saint-Germain, Robin Olsen van FC Kopenhagen en Kasper Schmeichel van Leicester City. Jasper Cillessen van Barcelona lijkt gezien de hoge vraagprijs van de Catalanen onhaalbaar.

“We willen Zoet niet laten vertrekken”, reageert trainer Mark van Bommel, die erop vertrouwt dat de elfvoudig international van het Nederlands elftal zijn contract gaat verlengen: “We zijn heel ver.” Zoet ligt nog tot medio 2019 vast, maar heeft een aanbieding in beraad om voor één jaar bij te tekenen. De Veendammer keepte tot dusverre 196 wedstrijden voor PSV; hij speelde ook nog even op huurbasis voor RKC Waalwijk.