Overmars: ‘Als iedereen vindt dat hij dat waard is, dan doen we het’

Ajax verzekerde zich maandagavond van de diensten van Daley Blind. De verdediger annex middenvelder werd voor zestien miljoen euro overgenomen van Manchester United, maar die transfersom kan middels bonussen oplopen tot 20,5 miljoen. Een ‘vrij forse’ investering, zo erkent ook Marc Overmars.

De directeur spelersbeleid van Ajax vertelt in een interview met De Telegraaf dat Blind aanzienlijk minder had gekost wanneer men nog ‘zes weken’ had gewacht. “We wilden voor Sturm Graz de boel redelijk klaar hebben. We kunnen dit doen, omdat we dit geld de afgelopen jaren bij elkaar hebben gesprokkeld. Als je weet waar de club zes jaar geleden stond…”

Ajax neemt het komende woensdag in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Sturm, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga. Erik ten Hag liet reeds weten dat hij voor het tweeluik met Sturm rekent op zowel Dusan Tadic als Blind. Laatstgenoemde wordt, als bepaalde sportieve doelstellingen worden behaald, de duurste aankoop aller tijden van Ajax.

“Ja, maar als iedereen binnen de club ervan overtuigd is dat een speler dat waard is, dan doen we het”, benadrukt Overmars. “In het verleden hebben we op een ander niveau moeten kijken. Maar de huidige ruimte hebben we zelf gecreëerd. Zekerheidjes bestaan niet, maar de kans op een miskoop wordt kleiner.”

Blind is de vijfde aankoop van Ajax voor komend seizoen. Eerder werden Perr Schuurs (Fortuna Sittard), Hassane Bandé (KV Mechelen), Zakaria Labyad (FC Utrecht) en Dusan Tadic (Southampton) al aangetrokken. Trainer Ten Hag zal het echter nog wel een half jaar moeten doen zonder Bandé. De aankoop van 8,25 miljoen euro raakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zwaar geblesseerd en is zeker tot aan de winterstop uitgeschakeld.