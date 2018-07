Ajax trekt streep: ‘Frenkie, Donny en Matthijs zijn niet te koop’

Ajax verkocht Justin Kluivert en Deyovaiso Zeefuik deze zomer aan respectievelijk AS Roma en FC Groningen en zag verder onder anderen Amin Younes en Nick Viergever vertrekken. Enkel Hakim Ziyech zou nog weg mogen, maar de rest blijft in Amsterdam, zo verzekert Marc Overmars in gesprek met De Telegraaf.

De directeur spelersbeleid van de runner-up van het afgelopen seizoen is helder in zijn commentaar: “Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zijn wat ons betreft niet te koop. Nee, ook niet voor absurde bedragen. Laat ze dit seizoen eerst eens veertig wedstrijden voor Ajax spelen.”

Overmars weet dat De Jong in de nadrukkelijke belangstelling staat van Barcelona, maar zegt dat hij heeft aangegeven dat de 21-jarige middenvelder ‘not for sale’ is. Hij ziet het bovendien niet zitten om De Jong voor circa vijftig miljoen euro te verkopen om hem vervolgens terug te huren van de Catalanen: “Dat doe ik liever niet, nee”, aldus de sportbestuurder.

Voor De Ligt geldt ‘hetzelfde’, aldus Overmars: “Kom volgend jaar maar terug (…) We willen een zo sterk mogelijk team. En daar kan geen geld tegenop.” Ajax verdiende 17,25 miljoen euro aan de verkoop van Kluivert en ongeveer drie ton voor het vertrek van Zeefuik. Daar staan zeker 41 miljoen aan transferuitgaven deze zomer tegenover.

Overmars maakt zich daar geen zorgen om. De voormalig aanvaller benadrukt dat Ajax voldoende kapitaal op het veld heeft staan en het geen probleem is om ‘een keer rode cijfers’ te schrijven: “Dat mag alleen niet structureel zijn.” Ajax is momenteel op trainingskamp in Engeland en neemt het volgende week woensdag in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz.