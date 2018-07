Raiola brengt cliënt naar Paris Saint-Germain

Lazio heeft interesse in Pedro Rodríguez. De club uit Rome lijkt met Chelsea tot overeenstemming te kunnen komen over een transfersom van 25 miljoen euro. (La Repubblica)

Fiorentina heeft twaalf miljoen euro over voor Sander Berge. RC Genk wil de Noorse middenvelder voor minder dan zeventien miljoen echter niet laten gaan. (Sky Italia)

AC Milan zit in financiële problemen en zou daarom bereid zijn om de doelman eventueel te verkopen.