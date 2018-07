‘Chelsea onderhandelt in Milaan over drietal van Juventus’

Chelsea lijkt de transfermarkt nog te willen bestormen. De club uit Londen onderhandelt met Juventus, maar niet alleen over verdediger Daniele Rugani. De partijen zijn volgens Sky Italia immers ook in gesprek over aanvaller Gonzalo Higuaín en middenvelder Miralem Pjanic.

De zaakwaarnemer van de 23-jarige Rugani, Davide Torchia, heeft woensdagavond in Milaan gesproken met sportief directeur Fabio Paratici en Fali Ramadani, die vaak onderhandelingen voert namens Chelsea. Volgens andere bronnen in Italië zou ook Roman Abramovich, de eigenaar van the Blues, aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen.

Juventus hanteert naar verluidt een vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Rugani, maar zou ook bereid zijn om akkoord te gaan met een lagere transfersom die dan door variabelen verder zou kunnen oplopen. Als de onderhandelingen over de zevenvoudig A-international van Italië tot een succesvol einde zijn gebracht, wil Chelsea ook praten over Higuaín.

De dertigjarige spits ligt nog tot medio 2021 vast, maar na de komst van Cristiano Ronaldo zou Juventus bereid zijn om te praten over een verkoop van de Argentijn. Ook Pjanic zou in beeld zijn bij Chelsea. De middenvelder werd eerder gelinkt aan onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain, maar Maurizio Sarri is zeer van hem gecharmeerd. Saillant: Pjanic’ zaakwaarnemer is sinds kort Ramadani, die vaak wordt ingeschakeld door Chelsea.