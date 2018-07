De Ligt waarschuwt Ajax: ‘We moeten onszelf niet gaan overschatten’

Matthijs de Ligt heeft blij verrast gereageerd op het aantrekken van Dusan Tadic en Daley Blind door Ajax. De verdediger is enthousiast over de komst van het tweetal, maar erkent evenwel daar aanvankelijk geen rekening mee gehouden te hebben.

"Het is wel een onverwachte stap. Ajax hoort qua naam nog steeds bij de topclubs van Europa, maar je gaat niet snel van de Premier League naar de Eredivisie", laat De Ligt weten in gesprek met Ajax TV. "Daardoor ben ik wel verrast. Daarom is het des te mooier dat ze naar ons komen."

Ajax haalde Tadic voor minimaal 11,4 miljoen euro weg bij Southampton, terwijl het 16 miljoen euro overmaakte naar Manchester United om Blind terug te halen naar Amsterdam. "Ik denk dat we goed hebben ingekocht", zegt De Ligt. "Je weet natuurlijk nog niet hoe de spelers zijn, omdat je nog niet met ze samen hebt gespeeld. Maar we hebben een goede mix van talent en ervaring op dit moment."

Behalve Tadic en Blind kwamen eerder deze zomer ook Hassane Bandé en Zakaria Labyad de selectie van Ajax al versterken. De Amsterdammers lijken daarmee voor aankomend seizoen de te kloppen ploeg in de Eredivisie, maar De Ligt predikt rust. "Ik denk niet dat je te hard van stapel moet lopen. Maar als Ajax moet je eigenlijk altijd favoriet voor de titel zijn. Dat is dit jaar niet anders. We moeten onszelf niet gaan overschatten. Natuurlijk moet je een bepaalde bluf hebben bij Ajax te spelen. Maar het is ook belangrijk om bescheiden en nederig te blijven."