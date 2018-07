‘Die bieden spelers aan waarbij PSV zich twee keer achter de oren krabt’

Dinsdag werd bekend dat FC Twente steun krijgt van de gemeente met de afspraak dat de Tukkers twee jaar lang geen rente en aflossing hoeven te betalen op een lening. Ook biedt een groep investeerders de helpende hand met een naar aandelen converteerbare lening voor een bedrag tot maximaal veertien miljoen euro. FC Twente kan zich daarmee ook weer melden op de spelersmarkt.

De roodhemden beschikken over een spelersbudget van naar verluidt vierenhalf miljoen euro en daarmee moet Ted van Leeuwen een selectie smeden die om promotie kan strijden. De technisch directeur geeft in een interview met FOX Sports aan dat hij acht tot negen nieuwe spelers nodig denkt te hebben.

“We moeten nog een heel elftal vullen. Het goede nieuws is dat we na de bekendmaking zo’n 450 nieuwe vrienden erbij hebben die allemaal makelaar van beroep zijn”, aldus Van Leeuwen. “Die bieden ons spelers aan waarbij PSV zich twee keer achter de oren zou krabben of ze het wel konden betalen.”

“Men denkt dat we nu schatrijk zijn. Wat er werkelijk is, is dat we niet meer geld hebben dan dat we dachten. We moeten nog steeds zuinig aan doen.” Het FC Twente van trainer Marino Pusic versterkte zich tot dusverre met Matt Smith (Manchester City), Ulrich Bapoh (VfL Bochum), Wout Brama (Central Coast Mariners) en Xandro Schenk (Go Ahead Eagles).