Magiër is na 640 dagen terug: ‘Het is onmogelijk om de club terug te betalen’

Santi Cazorla kan zichzelf eindelijk weer voetballer noemen. Een slepende enkelblessure hield de 33-jarige middenvelder bijna twee jaar aan de kant, maar dinsdagavond maakte hij als invaller zijn rentree in het oefenduel van Villarreal met Hércules Alicante (1-1). Cazorla mocht een half uur opdraven en sloot daarmee een gitzwart hoofdstuk uit zijn loopbaan af.

De begaafde middenvelder speelde op 15 oktober 2016 als speler van Arsenal tegen Swansea City zijn laatste officiële wedstrijd, waarna hij werd teruggeworpen door een enkelblessure. De middenvelder moest op een gegeven moment vrezen dat zijn voet geamputeerd zou worden, zo gaf hij eerder aan in gesprek met Marca, vanwege een levensbedreigende infectie in zijn rechtervoet. Het was tijdens een ingreep noodzakelijk om een stuk huid van zijn onderarm rondom zijn enkel aan te brengen. Bij diezelfde ingreep verloor de 78-voudig Spaans international tevens acht centimeter van zijn achillespees. "De arts vertelde me dat ik blij mocht zijn als ik weer met mijn zoon in de tuin kon lopen", zei Cazorla.

Dinsdagavond had de geplaagde creatieveling echter weer eens reden tot lachen. Cazorla keerde nadat zijn contract bij Arsenal deze zomer was afgelopen terug naar Villarreal, de club die hij tussen 2007 en 2011 ook al had gediend. Trainer Javier Calleja Revilla hield hem vooralsnog in de luwte, maar tegen Hércules durfde hij het toch aan met de middenvelder. "Het is moeilijk om uit te leggen hoe het voelt om na zo lange tijd weer terug te zijn op het veld, om mezelf weer een voetballer te mogen noemen en om de liefde van de mensen te voelen", wordt Cazorla geciteerd door Levante-EMV.

Uiteindelijk stond hij precies 640 dagen buitenspel, gerekend vanaf zijn laatste optreden voor Arsenal. Cazorla is de clubleiding van Villarreal dankbaar dat zij hem weer in de armen heeft gesloten. "Ik ben vanaf de eerste dag warm welkom geheten; het is alsof ik nooit weg ben geweest. Het is eigenlijk onmogelijk om de club terug te betalen, gezien wat zij allemaal voor mij betekend heeft", vervolgt hij. "Dan heb ik het niet alleen over de periode toen ik achttien was; nadat ik twee jaar niet gespeeld had, stelde de club haar faciliteiten voor me beschikbaar, zonder enige vorm van druk. Dat kan alleen bij Villarreal op deze manier. De club wilde me helpen om weer voetballer te worden. Het enige wat ik wilde was die liefde teruggeven."

Cazorla verliet Villarreal in de zomer van 2011 voor een avontuur bij het destijds financieel kapitaalkrachtige Málaga en stapte weer een jaar later over naar Arsenal. Bij de Londense club was hij lang een absolute smaakmaker: in 180 officiële duels voor the Gunners was hij goed voor 29 doelpunten en 45 assists. Daarnaast had Cazorla een groot aandeel in de FA Cup-zeges van Arsenal in 2014 en 2015. Nu is hij terug in Estadio de la Cerámica, het voormalige El Madrigal. "Toen ik vertrok in 2011, zei ik geen vaarwel. Ik zei: tot ziens. Ik had in mijn hoofd namelijk altijd het idee om ooit terug te keren. Nu ben ik weer terug en ik hoop dat ik opnieuw kan spelen en de clubkleuren kan verdedigen, want ik voel me weer onderdeel van deze geweldige familie."