‘Barcelona had dertig miljoen euro over voor WK-uitblinker’

Barcelona is niet langer geïnteresseerd in Aleksandr Golovin. Marca meldt dat de club uit Catalonië de onderhandelingen heeft afgebroken omdat men er niet van overtuigd is dat de Rus zou kunnen aarden in Spanje. Zo is de 22-jarige Golovin de Engelse taal niet machtig en dat zou zijn aanpassing kunnen bemoeilijken.

Het doorgaans goed ingevoerde Championat voegt eraan toe dat Barcelona eerder deze zomer nog een heel serieuze poging deed om Golovin vast te leggen. De club van trainer Ernesto Valverde gaf tijdens het WK te kennen meer dan dertig miljoen euro te willen betalen, maar CSKA Moskou en Golovin hielden de boot toen nog af.

De 22-voudig international kon immers kiezen uit meer dan tien clubs, waarvan Chelsea, AS Monaco en Juventus nu de overgebleven opties lijken te zijn. Journalist Fabrizio Romano claimde dinsdag nog dat Chelsea en CSKA nagenoeg rond zijn, maar voorzitter Evgeni Giner ontkende in de avond dat een akkoord met the Blues nadert.

“We zijn niet dicht bij een akkoord met Chelsea. Maar ik denk dat er binnen een paar dagen duidelijkheid zal zijn over zijn toekomst.” Andrei Kanchelskis, voormalig middenvelder van onder meer Manchester United en Manchester City, zou een transfer van Golovin naar Stamford Bridge toejuichen, zo vertelt hij in een interview met Rusfootball: “Als hij naar Chelsea gaat, dan ben ik blij. En als het nodig is, wil ik hem ook helpen.”

“Ik heb veel vrienden in Londen. Ik weet dat Chelsea hem zal ondersteunen, maar ik denk dan aan de zoektocht naar een appartement en andere tips. Hij kan mij altijd bereiken, ik wil hem pro deo helpen. En het zou goed zijn als hij naar de Premier League gaat. Ik zeg al langer dat hij moet vertrekken en als hij zich daar bewijst, is dat goed voor zijn ontwikkeling. Voor de nationale ploeg is het ook goed. We zullen Aleksandr allemaal steunen.”