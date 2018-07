Utrecht kiest voor Engels model en haalt De Jong weg van trainingsveld

Jean-Paul de Jong werd in januari van dit jaar door FC Utrecht naar voren geschoven als trainer van het eerste, maar de oud-middenvelder gaat per direct verder als manager van de Domstedelingen. De Jong zal volgens het Engelse model de veldtrainingen voortaan overlaten aan zijn assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen, zo bevestigt hij tegenover de NOS.

"Ik geef er niet graag een naam aan, maar het is wel een Engels model waarin ik ook veel werk aan mijn assistenten overlaat", vertelt De Jong desgevraagd. De coach zal samen met zijn derde assistent Luc Nijholt een ‘monitorende rol’ krijgen. "We hebben het vorige seizoen geëvalueerd en gekeken naar zaken die goed gaan en die beter kunnen. Daarop zijn we met Jordy Zuidam (directeur voetbalzaken, red.) tot de conclusie gekomen dat ik samen met Nijholt tijdens trainingen een monitorende rol ga krijgen. Maar ik blijf altijd de eindverantwoordelijke."

Feit blijft dat De Jong de veldtrainingen dus voortaan over zal laten aan Kruys en Dijkhuizen. "Als het beter kan met mensen die je hebt, dan is het goed om te zien dat dat kan. Ik sta gewoon nog op het veld, maar m'n rol is veranderd in een managementrol en daar komt meer bij kijken", vervolgt hij. "Ik kan de groep beter bereiken in een beschouwende rol. En zo kan ik de zaken die we voor de training hebben besproken, tijdens de training monitoren en daarna evalueren. Bovendien leggen we zo meer verantwoordelijkheden bij de stafleden. Het is altijd mijn werkwijze geweest om mensen in hun kracht te brengen."

De Jong bevestigt dat hij tijdens de wedstrijden van Utrecht gewoon nog op de bank zal zitten en de opstellingen zal blijven bepalen. "Verleden jaar hebben wij ook gedeeltelijk zo gewerkt, alleen hebben we het nu geëvalueerd en opnieuw georganiseerd. We zijn nu drie weken bezig en het bevalt ons uitstekend en ook de spelers pikken het goed op. Het is ook een nieuwe uitdaging om op deze manier leidinggevende te zijn van deze club en er een nieuwe succesvolle periode aan vast te knopen. Maar deze werkwijze zal nog wel een aantal grijze gebieden hebben waar we tegenaan kunnen lopen", besluit hij.