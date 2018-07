Makaay: ‘Je moét winnen: de titel, de beker en het liefst ook nog de CL’

Voor Bayern München staat over iets minder dan vier weken de strijd om de Duitse Super Cup met Eintracht Frankfurt op het programma. Der Rekordmeister staat aankomend seizoen onder leiding van Niko Kovac en oud-spits Roy Makaay denkt dat de Duitse grootmacht veel plezier zal beleven aan de Kroatische oefenmeester.

Kovac werd door Bayern opgepikt bij Eintracht Frankfurt en maakte bij die club afgelopen seizoen grote indruk met onder meer het winnen van DFB Pokal. "Ik ben goed bevriend met Jonathan de Guzman, die vorig jaar natuurlijk speler van Frankfurt was, en hij spreekt louter positief over Niko", vertelt Makaay aan BILD. "Niko heeft natuurlijk het voordeel dat hij bekend is met de club." Kovac was tussen 2001 en 2003 als speler actief in de Allianz Arena.

Makaay arriveerde pas na het vertrek van Kovac bij Bayern, maar speelde wel samen met diens broer Robert. De huidige spitsentrainer van Feyenoord is benieuwd hoe het de nieuwbakken Bayern-trainer zal vergaan in zijn debuutjaar. "Bij Bayern mag je niet winnen, je moét winnen: de landstitel, de beker en het liefst ook nog de Champions League."

De voormalig international van het Nederlands elftal is blij dat Bayern erin geslaagd is Arjen Robben langer te behouden voor de club. De 34-jarige buitenspeler was vorig seizoen lang in het bezit van een aflopend contract, maar besloot er toch nog een jaar aan vast te plakken. "Hij is nog altijd belangrijk. Het is spijtig dat hij de laatste jaren vaak geblesseerd is geweest, maar een fitte Robben is ongelofelijk voor Bayern, net zoals Franck Ribéry", aldus Makaay.