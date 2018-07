‘Ik had erop gehoopt, maar heb geen aanbiedingen uit Europa ontvangen’

Alan Dzagoev had zich veel voorgesteld van het WK, maar de aanvallende middenvelder raakte al in de eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië geblesseerd en kwam pas weer in de kwartfinale tegen Kroatië in actie. De 28-jarige Dzagoev beseft dat hij zich tijdens het toernooi niet in de kijker heeft gespeeld bij andere clubs.

“Ik heb geen aanbiedingen van Europese clubs ontvangen. Ik had erop gehoopt, maar begrijp dat niemand op basis van veertig minuten WK-voetbal een bod uitbrengt. Na mijn blessure besefte ik meteen dat het niet aan mij besteed was”, treurt de 59-voudig international in een interview met de Russische media. “Alle clubs kijken naar hoe spelers presteren op het WK en hebben mij dus niet lang genoeg gezien.”

“Of ik de vurige wens heb om nog in het buitenland te voetballen? Het is een beetje zozo. Ik wil gewoon graag voetballen en minuten maken, maar als er een aanbieding uit Europa komt, dan zal ik die met alle plezier overwegen. Maar komt die niet, dan is het ook goed. Ik heb mij ermee verzoend. Ik heb hier nog de Champions League en de Russische competitie. Daar moeten mijn aandacht en energie naar uitgaan.”

Dzagoev maakte in 2008 de overstap van de jeugdopleiding in Toljatti naar CSKA Moskou en speelde tot dusverre 331 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor 74 doelpunten en 87 assists. Dzagoev won diverse prijzen met CSKA: drie landstitels, viermaal de nationale beker en twee keer de Supercup van Rusland. Zijn contract loopt nog één seizoen door.