Goksite wil stunten met Van der Vaart: ‘Maar we zijn geen Real of Tottenham’

Het is vooralsnog onduidelijk waar de sportieve toekomst van Rafael van der Vaart ligt. De 109-voudig Oranje-international heeft in principe de wens om in Denemarken actief te blijven, maar is er na zijn vertrek bij FC Midtjylland nog niet in geslaagd een nieuwe club te vinden. Onlangs liep een aanbieding van Esbjerg FB op niets uit en de Deense website Odds.dk wil de middenvelder daarom nu een helpende hand toesteken.

Van der Vaart liet vorige week in gesprek met FOX Sports weten een aanbieding te hebben ontvangen van Esbjerg. Een dienstverband bij die club zou het voor hem mogelijk maken om bij zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, en zijn dochtertje te zijn. "Esbjerg is het meest ideale, maar die hebben een contract aangeboden voor nul kronen. Ook bij mij gaat voor niets de zon op. Ik ga niet mijn bed uit voor niets. Dan snap je toch wel dat ik er even over wil nadenken? Het is niet makkelijk", zo liet Van der Vaart optekenen.

Odds.dk, een website die zich toelegt op het aangaan van voornamelijk sportweddenschappen, wil de 35-jarige middenvelder nu graag tegemoetkomen en heeft hem daarom een betaalde baan als ‘expert writer’ aangeboden. "We zijn geen Real Madrid of Tottenham Hotspur, maar we zijn ook geen Esbjerg. We kunnen je een basissalaris aanbieden, al zal dat wellicht niet genoeg zijn voor een extravagante levensstijl. Je lijkt ons echter niet iemand die dat nodig heeft. En het is publiek geheim dat Jutland een van de goedkoopste regio's van Denemarken is. Samen met het salaris van Estavana moet het meer dan genoeg zijn om ook nog een of twee keer per jaar naar Nederland te gaan”, zo valt te lezen op de website.

Of Van der Vaart oren heeft naar een dienstverband als ‘expert writer’ is vooralsnog onbekend, al maakte hij tijdens het afgelopen WK wel bij de NOS zijn opwachting als analist. Tussentijds hield hij ook nog zijn conditie op peil bij PEC Zwolle.