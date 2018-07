Cocu geeft Kadioglu debuut en komt Feyenoord met vertrouwen tegemoet

Phillip Cocu heeft zijn eerste overwinning als trainer van Fenerbahçe binnen. De Gele Kanaries rekenden woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd in Thonon-les-Bains af met het naar de Premier League gepromoveerde Fulham (3-0).

Fenerbahçe had in de eerste 25 minuten van de wedstrijd in het Stade Joseph-Moynat moeite om tot serieuze kansen te komen, maar na 28 minuten was het opeens raak. Spits Giuliano scoorde met een balletje achter het standbeen na een lage voorzet van Mauricio Isla. Drie minuten voor rust maakte Hasan Ali Kaldirim er met een droog schot 2-0 van en een kwartier voor tijd viel een voorzet van Ozan Tufan plots binnen bij de tweede paal.

Ferdi Kadioglu maakte na 78 minuten zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe werkgever. De van NEC overgekomen aanvallende middenvelder loste Alper Potuk af en trok volgens Turkse media met een aantal goede acties en dribbels de aandacht, maar kon Fenerbahçe niet aan een nog ruimere voorsprong helpen. Fenerbahçe verloor eerder van Lausanne-Sport (2-1) en remiseerde tegen Istanbulspor (1-1) en kon een zege dus goed gebruiken.

“Als je wint, voel je je als team beter. Het was daarom belangrijk dat we wonnen. We hebben in moeilijke omstandigheden gespeeld. Het veld was erg slecht en het weer warm. Het was een zware week, want we hebben de afgelopen week hard gewerkt. We waren in het eerste kwartier wat ongeorganiseerd en deden niet wat we eigenlijk wilden. Daarna maakte ons spel mij wel heel erg blij”, aldus Cocu na afloop.

“Ik ben ook erg blij met de inbreng van de jonge spelers. Ze hebben het goed gedaan. Ze hebben hun kwaliteiten proberen te benutten. Maar natuurlijk hebben ze wat meer tijd nodig om te wennen, zeker Ferdi en Baris Alici. Maar ze voelen zich zeker onderdeel van het team.” Cocu en consorten kunnen zich nu opmaken voor het oefenduel met Feyenoord van aanstaande zaterdag. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Ülker Stadion in Kadiköy