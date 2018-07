PSG houdt tweevoudig Champions League-winnaar binnenboord

Thiago Motta blijft bij Paris Saint-Germain. De middenvelder zette na het afgelopen seizoen een punt achter zijn carrière, maar is woensdag begonnen aan zijn klus als trainer van de Onder-19 van les Parisiens, zo communiceert de club.

De 35-jarige Motta zal niet alleen de Onder-19 onder zijn rekening nemen, maar ook het team dat zijn opwachting zal maken in de UEFA Youth League, het equivalent van de Champions League voor jeugdploegen. In dat toernooi strandde PSG vorig seizoen in de achtste finale tegen de latere winnaar Barcelona.

Motta begon zijn carrière in Brazilië bij Juventus en voetbalde later voor Barcelona, Atlético Madrid, Genoa, Internazionale en dus Paris Saint-Germain. De dertigvoudig international van Italië heeft een goedgevulde prijzenkast, want hij won onder meer twee keer LaLiga, tweemaal de Champions League, een keer de Serie A en vijf kampioenschappen in de Ligue 1.

Motta zal bij de Onder-19 van PSG geassisteerd worden door Regis Beunardeau, Simon Colinet en Benjamin Leborgne. Hij krijgt bij de talenten van PSG onder anderen Yacine Adli onder zijn hoede, het middenvelderstalent dat naar Arsenal leek te vertrekken, maar deze zomer toch opteerde voor een contract in Parijs.