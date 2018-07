Manchester City stuurt opmerkelijke aanwinst naar Zuid-Korea

Mikkel Mix Diskerud vervolgt zijn loopbaan bij Ulsan Hyundai. De club uit Zuid-Korea maakt bekend dat men de 27-jarige controlerende middenvelder komend seizoen huurt van Manchester City, waarbij Diskerud een contract heeft tot medio 2022.

Diskerud ruilde New York City FC in januari in voor het Manchester City van manager Josep Guardiola, maar toen was het eigenlijk al duidelijk dat de 38-voudig international van de Verenigde Staten geen minuut voor the Citizens zou spelen. Manchester City nam hem enkel onder contract om hem later met winst te kunnen verkopen.

“Ik weet dat de K-League de sterkste competitie in Azië is. Ik hoop de fans zo snel mogelijk te ontmoeten. Ik roep jullie allemaal op om ons de komende wedstrijden te bezoeken”, vertelt Diskerud op de website van de nummer vier van het afgelopen seizoen. Het is niet bekend of Ulsan Hyundai een optie tot koop heeft bedongen tijdens de onderhandelingen.

Diskerud, die transfervrij werd ingelijfd door Manchester City, voetbalde eerder voor IFK Göteborg, Rosenborg BK, Stabaek IF, AA Gent en Frigg. De geboren Noor won twee prijzen in zijn carrière, want met Stabaek won hij in 2009 de Supercup en met de Verenigde Staten legde hij vier jaar later beslag op de CONCACAF Gold Cup.