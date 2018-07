Spanje wilde trainer uit Premier League vlak voor WK aanstellen

In de chaotische voorbereiding op het WK koos Spanje voor Fernando Hierro als tijdelijke opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui. Volgens de doorgaans goed ingevoerde BBC was de oud-international echter niet de eerste keus van voetbalbond RFEF. Men wilde Rafael Benítez aanstellen voor de duur van het WK, maar om onduidelijke redenen lukte dat niet.

Benítez is de trainer van Newcastle United en was in beeld om het roer bij Spanje tijdelijk over te nemen, nadat Lopetegui daags voor de start van het WK werd ontslagen. In gesprek met de Evening Chronicle ontkent Benítez het nieuws niet. "Er was een kans, maar ik ben blij om nog altijd hier bij Newcastle te zijn. Er gingen inderdaad geruchten over", aldus de ex-trainer van onder meer Liverpool, Internazionale, Chelsea, Napoli en Real Madrid.

"Ik voel me nog jong, dus ik heb nog genoeg tijd om als bondscoach te werken", vervolgt de 58-jarige Spanjaard. "Spanje is een heel goede ploeg en ik denk dat ze in de toekomst nog beter zullen worden." Op het WK werd la Furia Roja in de achtste finale uitgeschakeld door gastland Rusland. Vervolgens werd Luis Enrique voor twee jaar aangesteld als bondscoach.