Sarri kan vertrek van duo niet uitsluiten tijdens eerste persconferentie

Maurizio Sarri heeft woensdagmiddag zijn eerste persconferentie gegeven als nieuwe trainer van Chelsea. De opvolger van Antonio Conte werd met name gevraagd naar de ontwikkelingen op de transfermarkt. Hoewel Sarri niet graag over transferperikelen praat, weigert hij een vertrek van Eden Hazard en Thibaut Courtois uit te sluiten. Real Madrid hengelt nadrukkelijk naar het tweetal.

Net als 'iedere club' wil ook Chelsea zijn beste spelers behouden, gaf Sarri aan. "Maar we moeten afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren", citeerde de Daily Mail de Italiaan tijdens de persconferentie. "Ik wil wel duidelijk maken dat ik veel meer een veldtrainer ben dan een beleidsmaker. Ik denk dat ik een van de weinige trainers ben die de transfermarkt maar saai vindt. Ik wil het er niet over hebben en het interesseert me niet."

Sarri sprak bovendien lovend over zijn voorganger en landgenoot Conte. Onder leiding van de vorige trainer werd Chelsea in 2017 kampioen, maar hij werd ontslagen na een teleurstellende vijfde plek in de afgelopen jaargang. "Antonio Conte heeft hier fantastische resultaten behaald. Hij is een buitengewoon goede trainer. Ik speel natuurlijk iets ander voetbal en sommige spelers moeten nog terugkomen van het WK, dus het zal even duren om een andere speelstijl door te voeren", voorspelde Sarri.

"Al het goede dat Antonio met zich meebracht, moeten we onveranderd laten. Maar het is ook zo dat je een houdbaarheidsdatum hebt. Je moet als trainer nog sneller dan voorheen je eigen voetbalfilosofie kunnen doorvoeren", stelde de nieuwe oefenmeester, die niet op vriendschappelijke wijze vertrok bij Napoli. Hij werd vervangen door Carlo Ancelotti, maar niet officieel ontslagen. Pas vlak voor zijn overstap naar Chelsea werd het contract van Sarri ontbonden. Desondanks bewaart hij 'prachtige herinneringen' aan Napoli.

Sarri wilde de schuld voor de problematische verstandhouding niet bij één partij leggen. "Ik houd van de mensen daar en dat zal ik altijd blijven doen. Ik denk dat er aan beide kanten fouten zijn gemaakt", gaf hij aan. "Misschien werd mijn stilte verkeerd geïnterpreteerd door de voorzitter. Ik was onzeker en gebroken. Ik dacht dat het misschien tijd was om te vertrekken, maar mijn hart was gebroken. Ik hoop dat ik daar de komende jaren overheen kom."