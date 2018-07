Real Madrid presenteert aankoop van 40 miljoen: ‘Het is net een filmscript’

Álvaro Odriozola mag zich officieel speler van Real Madrid noemen. De 22-jarige rechtsback, die voor veertig miljoen euro overkwam van Real Sociedad, werd woensdag voorgesteld aan pers en publiek in het Santiago Bernabéu. De Spaanse WK-ganger kan maar nauwelijks geloven hoe snel zijn ontwikkeling is gegaan in de afgelopen achttien maanden.

Anderhalf jaar geleden werd Odriozola overgeheveld van het reserveteam, dat uitkomt op het derde niveau, naar het eerste elftal van Real Sociedad. Hij werd al gauw basisspeler en werd afgelopen zomer door Julen Lopetegui opgenomen in de WK-selectie. In Madrid gaat hij opnieuw onder de trainer werken. "Het afgelopen anderhalf jaar voelt als het script van een film. Nu komt mijn droom om voor Real Madrid te spelen uit. Ik zal deze dag nooit vergeten en ik zal deze kans met beide handen aangrijpen", verzekert de aankoop in gesprek met AS.

Odriozola signeerde een contract tot medio 2024 bij Real Madrid. De viervoudig international, die op het WK geen minuut speelde, gaat de concurrentie aan met Daniel Carvajal. "Het is een eer om hier te zijn. Voor elke voetballer is het een droom om bij Real Madrid te tekenen", zegt hij. "Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken als je hier speelt. Ik weet hoe je je op en buiten het veld moet gedragen als speler van Real Madrid. Ik ben volledig toegewijd, ik ben nederig en ik ben bereid om offers te brengen voor succes."

Clubvoorzitter Florentino Pérez stelt dat de komst van de vleugelverdediger past in de strategie van Real Madrid. De winnaar van de laatste drie Champions Leagues wil ook in de toekomst dominant blijven. "Dit is een van de meest succesvolle periodes uit onze clubgeschiedenis. Elke prijs die we pakken, is de eerste stap op weg naar nog meer overwinningen. We moeten ons blijven versterken met het oog op de toekomst. Veel clubs wilden Odriozola hebben, maar hij wist al meteen waar hij wilde spelen."