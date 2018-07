Ajax betaalt meer dan Feyenoord en PSV: ‘Dit is pas het begin’

Ajax versterkte zich deze zomer onder meer met Dusan Tadic en Daley Blind en de verwachtingen onder de achterban van de Amsterdammers voor aankomend seizoen zijn hooggespannen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars snapt dat er succes verwacht wordt, maar geeft ook aan dat zijn club het eerst allemaal nog maar eens moet waarmaken. Wel lijkt er de komende jaren meer vuurwerk op de transfermarkt te komen.

“Ik weet niet of het een trendbreuk is maar dat we op het gebied van salaris omhoog willen is heel belangrijk, denk ik. Wat dat betreft zaten we eerst nog op het niveau van Feyenoord en PSV. Nu gaan we daar overheen. Wat mij betreft is dit pas het begin”, steekt hij van wal in gesprek met het Algemeen Dagblad. Overmars geeft aan dat de juiste timing van levensbelang was bij de transfers van Tadic en Blind: “Het moet net goed vallen. We hebben ook contact met de Ajax-jongens die bij Tottenham Hotspur voetballen (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen, red.). Die zeggen wel dat ze ooit weleens terug willen maar dat moet dan net goed vallen.”

Ajax leek zich in eerste instantie te gaan versterken met Lisandro Magallán, maar uiteindelijk lukte het niet om tot een akkoord met Boca Juniors, dat eerst een vervanger in huis wilde halen, te komen. Overmars noemt dat ‘sneu’ voor de Argentijn en geeft aan dat hij daarna vrij snel overschakelde op Blind. De voetbalbestuurder wilde per se dat Erik ten Hag voor de belangrijke duels in de voorronde van de Champions League met Sturm Graz over de Oranje-international kon beschikken: “Als we nog zes weken hadden gewacht met Daley was het aankoopbedrag veel lager geweest. Maar dat wilden wij dus niet.”

“We wilden het snel in orde maken. Mensen zeggen over ons dat het kapitaal op het veld moet staan. Dat is zo maar men vergeet weleens dat we dat al hadden staan met spelers als David Neres en Hakim Ziyech.” Overmars kon snel toeslaan dankzij een meewerkende directie en Raad van Commissarissen. Vader Danny Blind, die zitting heeft in de RvC, speelde echter geen rol bij de terugkeer van zijn zoon in de Johan Cruijff ArenA: “Die heb ik de afgelopen weken niet gesproken. Dat willen we strikt gescheiden houden.”

Voor Tadic was Ajax niet de enige club die in de markt was. Overmars geeft echter aan dat het belangrijk was dat zijn club er met contacten die al maanden speelden vroeg bij was. De mindset van de Serviër heeft daarnaast een doorslaggevende rol gespeeld: “Voor Tadic was Ajax altijd al iets magisch. Eigenlijk had hij na zijn periode bij Twente naar Ajax moeten komen.” Toch was hij voordat transfer rond was nog niet helemaal zeker van zijn zaak: “Toen ik bij Southampton op de tribune zat en hem twee keer zag scoren, kroop ik wel even in elkaar”, sluit Overmars af met een knipoog.