Tweetal van Ajax mikt op ‘Sturm Graz’: ‘Ga er alles aan doen om erbij te zijn’

Ajax kent kleine problemen in aanloop naar de wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De inzetbaarheid van Frenkie de Jong en Donny van de Beek is twijfelachtig: eerstgenoemde kampt met de nasleep van een enkelblessure, terwijl Van de Beek al een tijd last heeft van een kwetsuur aan zijn lies. Beide Ajacieden zijn bijna fit en hopen volgende week woensdag in actie te kunnen komen.

De Jong sloot deze maand na een absentie van vier maanden weer aan bij de groepstraining. Tijdens zijn vakantie stelde hij als doel om de wedstrijd tegen Sturm Graz te halen. "Het was natuurlijk al snel duidelijk op welke datum de wedstrijd is. Ik dacht meteen: dan moet ik fit zijn", vertelt de 21-jarige verdediger annex middenvelder. "Maar ik heb geen toverstaf, dus ik kan het niet opeens beter maken. Je moet naar je lichaam luisteren. Op dit moment gaat het goed, dus ik hoop dat ik kan spelen."

Van de Beek merkt 'veel verbetering', maar speelt nog niet volledig pijnvrij. Hij heeft vorig seizoen een tijd met pijnstillers gevoetbald. "Tijdens de trip met Oranje na afloop van het seizoen werd het wat erger. Toen heb ik gezegd: 'Ik wil nu dat het echt klaar is.'" Van de Beek verwacht dat het 'nog wel even' duurt voordat de pijn aan zijn lies helemaal weg is. "Je speelt weleens met een pijntje, dat doet iedereen, maar het moet niet zo zijn dat het je spel belet." De Ajacied belooft 'er alles aan te doen' om er woensdag bij te zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Dinsdag maakte Ajax nog bekend dat Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Siem de Jong te maken hebben met 'lichte klachten'. Ze trainden apart van de groep, maar het is onduidelijk wat het drietal exact mankeert. Het is daarom ook nog niet duidelijk of de wedstrijd tegen Sturm Graz voor hen in gevaar komt. Aanwinst Daley Blind zal spoedig aanhaken bij de groepstrainingen.