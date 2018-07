‘Staatsgreep’ bij Turkse club: ‘Ik ben hier nu de voorzitter’

IZMIR - “Op 15 juli herdenken we onze martelaren en de Dag van Democratie en Nationale Eenheid.” Op de supporterspagina van voetbalclub Bucaspor werd afgelopen zondag teruggedacht aan de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden in Turkije. Bij deze verijdelde coup d’état kwamen zes soldaten, meer dan zestig politieagenten en ruim tweehonderd burgers om het leven. President Erdogan riep 15 juli hierop uit tot een feestdag waarop martelaren en veteranen worden geëerd.

Door Gijs Freriks

Een dag later, op 16 juli, viel er een nieuw bericht op de Facebook-pagina van ‘Forza Bucaspor’ te lezen: “We hebben als fans van Bucaspor de administratie overgenomen. We zullen dit team nooit verlaten voor de dieven die geen echte Bucali zijn! De enige eigenaar van Bucaspor is de Bucaspor-fan!” Deze afvaardiging van de achterban van Bucaspor verspreidde maandag ook nog een video via hun social media.

Op deze beelden was te zien dat fan Mehmet Aydin aan de voorzitterstafel had plaatsgenomen. In een kanariegeel poloshirt legde hij uit dat hij, met de steun van enkele andere supporters, de controle over Bucaspor had overgenomen. Een putsch in het klein dus. “Ik ben de voorzitter van deze club, want we zijn klaar met de corruptie binnen de administratie van deze club. We erkennen de huidige administratie dan ook niet”, sprak Aydin, terwijl vijf kompanen achter hem stonden en Mustafa Kemal Atatürk, de vader des vaderlands, vanuit een schilderij over Aydins schouders meekeek.

Mehmet Aydin spreekt de voetballers op het trainingsveld toe.

Bucaspor kampt met een schuld van naar verluidt 5,9 miljoen euro en heeft betalingen openstaan bij een aantal voetballers. Worden die salarissen niet op tijd uitbetaald, dan begint de club uit de havenstad Izmir mogelijk met een fikse puntenaftrek aan het seizoen in de 3. Lig. Bucaspor, dat in het verleden meermaals strafpunten opgelegd kreeg vanwege wanbetalend gedrag, degradeerde begin mei voor het eerst in 28 jaar naar het vierde niveau van de Turkse voetbalpiramide. De supporters houden de directie, die sinds juni wordt voorgezeten door Irfan Bal, verantwoordelijk voor die sportieve deceptie.

Aydin en consorten vermoeden dat het bestuur geld in eigen zak steekt en lira’s doorsluist naar burgemeester Levent Piristina. Daardoor zou Storm in de financiële problemen zijn geraakt. “Dit soort beleid hebben we niet nodig. De club zal nu gerund worden door ons, de fans. Ik houd van Bucaspor.” Aydin vertelde er in de video bij dat hij en zijn kameraden het clubgebouw waren binnengekomen door ruiten aan diggelen te slaan en deuren te forceren. Op de Facebook-pagina van een andere supportersvereniging, BucaFanClub, valt te lezen dat de fans het publiek zullen bewijzen dat de directie van Bucaspor zich de afgelopen jaren corrupt heeft gedragen.

“De corruptie die in onze gemeenschap is aangericht, is enorm. Zelfs op de dag van de voorzittersverkiezingen waren supporters niet welkom in de congreshal zodat ze achter gesloten deuren konden verdergaan met hun corruptie.” De officiële preses, Irfan Bal, liet in een eerste reactie weten de ‘ongunstige actie’ van de supporters ‘niet correct’ te vinden: “Ik was op het moment niet op de club, maar toen ik over de incidenten hoorde, heb ik tot diep in de nacht met mijn collega-bestuurders overlegd over wat te doen. As het nodig is, gaan we beslissingen nemen. Of we nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven? We gaan over alle mogelijke oplossingen praten. We zullen alles doen wat nodig is.”

De ‘coupplegers’ werden meegenomen naar het politiebureau, maar mochten gauw vertrekken omdat Irfan Bal de autoriteiten daar om had gevraagd. Hij keurde het gedrag van de fans af, maar wilde hen niet nog verder tegen zich in het harnas jagen en zou de politie daarom hebben verzocht er geen zaak van te maken. Bal sliep er nog een nachtje over en maakte dinsdag bekend dat hij bij burgemeester Piristina zijn ontslag indient als voorzitter van Bucaspor. Ook de overige directieleden stappen op. “Er hebben de afgelopen dagen onplezierige gebeurtenissen voorgedaan binnen onze club”, zo citeert DHA. De fans claimden onder meer dat zij zullen openbaren hoe de corruptie heeft huisgehouden bij Bucaspor, maar aangezien hij bereid is om op te stappen, lijkt Bal er weinig vrees voor te hebben dat ook hem blaam treft.

Het is overigens nog zeer de vraag of de supporters onder leiding van Mehmet Aydin wel direct vertegenwoordigd zullen worden in het nieuwe bestuur, want daarover beslist niet alleen de door de fans zo bekritiseerde burgemeester Piristina, maar ook de 81 leden van de vierdeklasser. Op 28 juli begint Bucaspor met een thuiswedstrijd tegen Anagold Erzincanspor aan het nieuwe seizoen. Voor trainer Yüksel Kepoglu, de spelersgroep én de achterban is het te hopen dat de rust dan weer enigszins is wedergekeerd in de Buca Arena. Burgervader Piristina lijkt daarvoor nieuwe voorzittersverkiezingen te moeten uitschrijven, maar of die Aydin en co volledig zullen geruststellen, dat is nog zeer de vraag.