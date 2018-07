Seedorf juicht megatransfer toe: ‘Hij zou een uitstekende keus zijn’

Eden Hazard staat nadrukkelijk op de radar van Real Madrid, maar volgens de laatste berichten heeft de Spaanse grootmacht de grootste moeite om de aanvaller los te weken bij Chelsea. Naar verluidt hebben the Blues een bod van circa 120 miljoen euro van tafel geveegd. Clarence Seedorf zou een stap van Londen naar Madrid toejuichen.

“Real Madrid probeert altijd de beste spelers aan te trekken en ik weet zeker dat ze dat zullen blijven doen”, zegt de voormalig spelmaker van onder meer de Koninklijke in gesprek met Sky Sports. “Hij (Hazard, red.) zou een uitstekende keus zijn, voor elke club. Hij is een van de beste voetballers ter wereld. Zijn creativiteit is fantastisch.”

Hazard werd op het afgelopen WK uitgeroepen tot de een na beste speler van het toernooi, na Luka Modric van Kroatië. Seedorf zag de aanvaller excelleren in Rusland. “Hij heeft een geweldig WK achter de rug. Ik ben benieuwd, als hij Chelsea gaat verlaten, waar hij naartoe gaat.” Hazard wordt in Madrid mogelijk gezien als de vervanger van Cristiano Ronaldo, die naar Juventus is verkast.

Seedorf zegt dat bij iedere club de tijd van grote verandering op een gegeven moment aanbreekt en dat dit nu het geval is bij Real. “Maar ze zijn het inmiddels wel gewend en zullen nog steeds meedoen om de prijzen. Ik weet niet hoeveel Ronaldo gemist zal worden, dat moeten we zien. Het waren negen geweldige jaren voor hem en nu gaan we verder. Tijd om de ploeg te herbouwen.”