Begeerde aanvaller hakt knoop door: ‘Of dat bij PSV is? Ja, ik blijf’

Steven Bergwijn is gewild. De aanvaller van PSV zou volgens verschillende media, waaronder De Telegraaf, op de radar staan van onder meer Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur. Daarnaast zou er ook interesse zijn vanuit de Bundesliga, Serie A en Ligue 1. Bergwijn laat aan Voetbal International echter weten dat hij komend seizoen bij de landskampioen blijft.

Bergwijn geeft aan dat hij uitgerust en topfit uit de vakantie is gekomen en de ambitie heeft om met PSV wederom de landstitel te pakken. "Ik snap dat de mensen nu nog meer van me verwachten en dat mag ook. Ik verwacht namelijk ook heel veel van mezelf in het nieuwe seizoen. Of dat bij PSV is? Ja, ik blijf bij PSV. Van mij mag de competitie morgen beginnen."

De twintigjarige buitenspeler annex spits, die nog tot medio 2021 vastligt in het Philips Stadion, zag Phillip Cocu onlangs vertrekken naar Fenerbahçe. De voormalig trainer van de Eindhovenaren werd opgevolgd door Mark van Bommel. Bergwijn geeft aan dat er onder Van Bommel nieuwe trainingsvormen worden gegeven, waardoor de afwisseling 'prettig' is.

"Je merkt het ook aan het plezier tijdens de oefeningen. We trainen best lang en zwaar, maar ook heel veel met de bal. Kleine, korte, felle partijtjes, daar houdt iedereen wel van. En ik hoor nu bij 'Oud' en ik ben pas twintig jaar, haha. Die wedstrijdjes tegen elkaar zijn geweldig, dan zie je hoe fanatiek iedereen is. Alles winnen, daar hamert de trainer voortdurend op."