‘Nu Younes de sfeer in de kleedkamer proeft, is zijn motivatie ook toegenomen’

Amin Younes meldde zich vorige week voor de eerste keer bij zijn nieuwe werkgever Napoli, maar de Duitser zal zich van tevoren een andere voorstelling hebben gemaakt van zijn start bij i Partenopei. De transfervrij bij Ajax vertrokken aanvaller leek in de winter al op weg naar Napels, voordat hij op het laatste moment de stekker uit deze overgang trok.

Younes veranderde, ondanks het tekenen van een voorcontract, naar verluidt na een bezoek aan de club en de stad van gedachten en lang bleef onduidelijk waar de toekomst van de dribbelaar zou liggen. De vijfvoudig international van die Mannschaft heeft zich, met een gescheurde achillespees nu toch bij i Partenopei gevoegd en zijn zaakwaarnemer Nicola Innocentin denkt dat Younes vol voor zijn kansen bij de ploeg van coach Carlo Ancelotti wil gaan.

“Hij is begonnen aan het revalidatieproces”, begint de belangenbehartiger in gesprek met Radio Crc. “Nu hij de sfeer in de kleedkamer proeft, is zijn motivatie ook toegenomen. We hopen dat hij zo snel mogelijk kan herstellen. Amin is erg gelukkig, dat hij in contact staat met een trainer als Ancelotti is natuurlijk een extra motiverende factor voor hem. Hoewel hij natuurlijk wel wat lijdt omdat hij geblesseerd is.”

“De komst van Ancelotti gaf hem meer motivatie om zich bij Napoli aan te sluiten. De verwachting was dat hij in januari al zou komen, maar dat ging toen niet door. Nu heeft hij die blessure, maar ik verwacht dat Napoli er nog hetzelfde over denkt. De trainer en de club zullen hem opnieuw evalueren als hij weer hersteld is, maar ik denk dat Napoli hem aangetrokken heeft om hem ook te gebruiken”, sluit Innocentin af. De 24-jarige Younes heeft naar verluidt in januari een vijfjarig contract gesigneerd, waardoor hij tot medio 2023 vastligt in het Stadio San Paolo.