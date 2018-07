Talent slaat bod Barça af en stapt over naar Arsenal: ‘Een lastige beslissing’

Arsenal heeft zich verzekerd van de diensten van Joel Lopez, zo meldt de zestienjarige verdediger zelf woensdag via Instagram. Het talent verlaat Barcelona, dat graag wilde verlengen met de Spanjaard. Hij zal in maart, wanneer hij zeventien jaar wordt, een professioneel contract ondertekenen in Londen.

“De dag is aangebroken om gedag te zeggen tegen de plek dat zeven jaar mijn thuis was. Alle dank aan Barcelona, een club die ik altijd in mijn hart draag vanwege de geweldige momenten die ik heb beleefd met vrienden, trainers en officials. Sublieme mensen die mij vanaf de eerste dag welkom hebben laten voelen”, schrijft de verdediger op Instagram.

“Het was een lastige beslissing, maar na gesprekken met mijn familie heb ik het besluit genomen om te gaan en een nieuwe fase als voetballer in te gaan, met veel enthousiasme.” Sport melde eerder al dat de linksback een contract weigerde en op weg was naar Arsenal voor 'een erg aantrekkelijk project' en voor de mogelijkheid om zijn carrière als voetballer verder te ontwikkelen.