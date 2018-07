Woensdag, 18 Juli 2018

Real Madrid wil Romelu Lukaku in ruildeal betrekken

Fulham is niet de enige club die in de markt is voor Young Boys-verdediger Kevin Mbabu. De Engelse promovendus ondervindt concurrentie van de Zwitserse topclub FC Basel. (Sky Sports)

Adnan Januzaj staat mogelijk voor een terugkeer naar de Premier League. De aanvaller van Real Sociedad, die eerder voor Manchester United speelde, is in beeld bij het Everton van Marcel Brands. (Het Nieuwsblad)

Real Madrid ziet naar verluidt wel wat in een ruildeal met Manchester United. De Koninklijke wil Gareth Bale naar Old Trafford laten vertrekken, als het daar Romelu Lukaku voor terugkrijgt. (Don Balón) wil Gareth Bale naar Old Trafford laten vertrekken, als het daar Romelu Lukaku voor terugkrijgt.

Fiorentina rekent niet op een vertrek van Federico Chiesa en Giovanni Simeone. Het duo wordt in verband gebracht met een transfer, maar la Viola wil de twee behouden. (Sky Italia)

Djibril Sidibé leek in een eerder stadium nog op weg naar Atlético Madrid, maar er zijn kapers op de kust verschenen. Manchester United en Arsenal zijn nu eveneens geïnteresseerd in de back van AS Monaco. (L’Équipe)