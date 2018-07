Klopp vervloekt kritiek op tweetal: ‘De anderen moeten hun muil houden’

In Duitsland gissen de media naar de redenen waarom de nationale ploeg al in de groepsfase van het WK werd uitgeschakeld. Veel critici wijzen op de perikelen rond Mesut Özil en Ilkay Gündogan, die bij een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto gingen met de politicus. Jürgen Klopp neemt het duo in bescherming.

"De intelligente mensen in dit land eisen tolerantie. En de anderen moeten hun muil houden en de jongens niet in twijfel trekken", zegt de Duitse manager van Liverpool in gesprek met BILD. Klopp concludeert dat de twee middenvelders niet goed zijn geadviseerd, ook ook omdat de foto op social media werd gedeeld met de tekst ‘mijn president’.

"Oudere, meer ervaren spelers hadden de twee moeten helpen bij de situatie", vervolgt Klopp. "We moeten niet vergeten dat ze Turkse roots hebben, ook al zijn ze opgegroeid in Duitsland. Maar het is altijd hetzelfde liedje: degene die het hardste huilt, is degene die gehoord wordt. Dat is nooit mijn ding geweest", besluit de oefenmeester over de criticasters.

De vader van Özil liet eerder weten dat zijn zoon geen politiek statement wilde maken met de foto: "Het was beleefdheid. Je moet weten: Mesut is een verlegen persoon. Hoe kan hij een foto weigeren als Erdogan dat vraagt? Mesut heeft de foto niet gedaan om Erdogan te steunen. Hij is een atleet die wil voetballen, hij heeft niets te doen met politiek."