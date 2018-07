‘We hebben ons werk met Kluivert gedaan, maar zo zie ik dat niet’

Justin Kluivert liet Ajax onlangs op negentienjarige leeftijd achter zich voor AS Roma, terwijl er al de hele zomer ook flink wordt getrokken aan de achttienjarige Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die met zijn 21 jaar wat ouder is dan zijn twee medetalenten. Saïd Ouaali, hoofd jeugdopleiding in Amsterdam, ziet die trend met lede ogen aan.

“Dat is de ontwikkeling van jonge spelers die veel te vroeg Ajax verlaten. Daardoor moet je ook de transfermarkt op. Het vertrek van Justin Kluivert is een verlies voor de jeugdopleiding. Dat klinkt misschien raar, want hij was volwaardig lid van de eerste selectie, dus je kunt stellen dat we ons werk als opleiding goed hebben gedaan, maar zo zie ik dat niet”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International.

Wat Ouaali betreft, leidt Ajax spelers op met het doel om hen nog een aantal jaar in de Johan Cruijff ArenA te zien schitteren. Dat is volgens hem met Kluivert te weinig gebeurd, aangezien hij denkt dat de dribbelaar beter nog minstens een jaar had kunnen blijven: “Justin maakt een andere keuze, dat is zijn goed recht, ik wens hem alle succes, maar ik baal er nog steeds van.”

Als tegenovergestelde van het zelf opleiden versterkte Ajax zich deze zomer met ervaren krachten als Dusan Tadic en Daley Blind, terwijl Klaas-Jan Huntelaar vorig jaar al terug werd gehaald. Ouaali meent echter niet dat dit per se ten koste gaat voor de doorstromende talenten, die hier juist hun voordeel uit zouden kunnen halen. Er is daarnaast geen garantie dat een talent ook zijn doorbraak in de hoofdmacht zal beleven: “Groei, omgeving, druk, status. En een stukje geluk. Zomaar wat elementen die voor die grillen kunnen zorgen. Het is voor elke club, en dus ook voor Ajax, de kunst in te schatten wat de potentie van een speler is. Hoe beter de opleiding, hoe minder aankopen noodzakelijk zijn.”