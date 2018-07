Rodney Kongolo laat Engeland achter zich en tekent in Nederland

Rodney Kongolo is speler van sc Heerenveen, zo melden de Friezen via de officiële kanalen. De verdedigende middenvelder komt over van Manchester City en tekent in het Abe Lenstra Stadion een vierjarig contract. De komst van Kongolo is geen verrassing, daar de Leeuwarder Courant de transfer al had aangekondigd.

Kongolo, het jongere broertje van Oranje-international Terence Kongolo, werd vier jaar geleden door Manchester City weggekaapt uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De twintigjarige verdedigende middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Doncaster Rovers, dat uitkomt in de League One. Hij kwam tot 35 competitiewedstrijden. Voor the Citizens heeft Kongolo nimmer een officiële wedstrijd gespeeld.

De jongeling wordt gezien als de ideale vervanger van Stijn Schaars. De aanvoerder van de Eredivisionist liep in het voorjaar een dubbele beenbreuk op en moet nog enkele maanden revalideren. Kongolo had nog een eenjarig contract bij City; mogelijk heeft de Engelse topclub een terugkoopclausule bedongen in de onderhandelingen met Heerenveen.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij, zo laat hij weten op de clubsite: "We ronden op dit moment het papierwerk af bij de FIFA en verwachten Rodney zo spoedig mogelijk aan de selectie toe te voegen. Rodney is een goede allround en moderne middenvelder die op meerdere posities kan spelen. Hij is een waardevolle versterking voor ons middenveld, waardoor we nog meer opties krijgen binnen onze selectie."

"Het is heerlijk om weer in Nederland te zijn, want dit blijft natuurlijk mijn thuis. Ik kan niet wachten om in de Eredivisie te laten zien wat ik kan en ben er trots op dat ik dit bij een grote club als sc Heerenveen mag doen", reageert Kongolo. "Heerenveen staat bekend om het opleiden van jonge spelers, dus ik denk dat het voor mijn carrière een goede stap is. Ook de manier van spelen spreekt mij erg aan."