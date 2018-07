‘Courtois hard op weg naar Madrid: Chelsea weigert 120 miljoen’

Real Madrid is momenteel druk bezig om Thibaut Courtois en Eden Hazard binnen te hengelen. De doelman van Chelsea lijkt Londen inderdaad in te gaan ruilen voor Madrid voor een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro, maar de eventuele komst van landgenoot Hazard laat langer op zich wachten, melden verschillende media uit België en Engeland.

Volgens diverse media hebben Chelsea en Real elkaar gevonden in een transfersom voor Courtois, die een vierjarig contract kan ondertekenen in Madrid. Chelsea zou naar verluidt echter pas groen licht geven wanneer een vervanger wordt gestrikt. Enkele namen die de revue passeren zijn Petr Cech van Arsenal, Alisson Becker van AS Roma en Kasper Schmeichel van Leicester City.

Courtois is dus op weg naar de uitgang, waarbij de sluitpost nog wel de medische keuring moet ondergaan, maar Chelsea is minder happig op een vertrek van Hazard. Volgens Sky Sports willen de Londenaren onder geen beding afstand doen van de sterspeler deze zomer. Hazard zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Spaanse grootmacht.

Naar verluidt heeft de Engelse topclub, die sinds kort onder leiding staat van Maurizio Sarri, een bod van 120 miljoen euro op Hazard geweigerd. De aanvaller gaf zaterdag al aan dat hij mogelijk gaat verkassen: "Ik heb zes hele goede jaren gehad bij Chelsea, misschien is het nu tijd voor iets anders. Maar ik ben niet de enige die kiest. In mijn carrière ben ik op een moment gekomen waarop ik kan vertrekken.”