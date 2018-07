Conflict Barça en Sevilla sleept zich voort: fans boycotten Super Cup

De strijd om Spaanse Super Cup tussen Barcelona en Sevilla wordt op 12 augustus afgewerkt over één wedstrijd, een besluit van de Spaanse voetbalbond (RFEF) die bij laatstgenoemde club tot woede heeft geleid. Sevilla stelde dat 'de eenzijdige beslissing' louter de problemen van Barcelona oplost. Ook de fans van Sevilla bemoeien zich nu met de kwestie.

De aanhang van los Rojiblancos kondigen aan het duel, dat in Marokko wordt afgewerkt, te boycotten. De RFEF is tot het besluit gekomen, omdat zowel Barcelona als Sevilla met duels in respectievelijk de International Champions Cup en de voorrondes in de Europa League een druk schema kent. Volgens de fanatieke supporters van Sevilla is vooral aan het belang van de Catalanen gedacht.

"Het besluit is laat genomen, werd slecht gecommuniceerd en dient de financiële belangen van slechts één club, die een oefenduel in San Francisco belangrijker vindt", zo luidt het statement. Sevilla was ook verbolgen over het feit dat de wedstrijd in Tanger, Marokko, gaat plaatsvinden. "De RFEF heeft een controversieel besluit genomen, dat de belangen van onze club schaadt", zo stelde de club.

"Sevilla beschouwt dit als een gebrek aan respect naar ons instituut en onze fans. Sevilla had de heenwedstrijd om de Super Cup opgenomen in het pakket voor de seizoenkaarthouders. De wedstrijd was al opgenomen in de speelkalender. De RFEF heeft de seizoenkaarthouders van Sevilla de kans ontnomen om een finale in eigen stadion te zien."