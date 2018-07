‘Geïrriteerde Lewandowski eist gesprek met Bayern na kritiek’

Robert Lewandowski eist een gesprek met de clubleiding van Bayern München om te weten te komen in hoeverre men de Poolse spits nog steunt, zo claimt BILD woensdag. De aanvaller wordt de laatste tijd in verband gebracht met een uitgaande transfer, mede vanwege het feit dat Lewandowski naar eigen zeggen disproportioneel veel kritiek krijgt.

Lewandowski meldt zich op 25 juli weer in München om de voorbereiding op komend seizoen te beginnen. Het is de vraag of de spits ook komend seizoen in het shirt van der Rekordmeister te bewonderen zal zijn. Wat Lewandowski onder meer naar de uitgang zou leiden, is de felle kritiek die volgens de aanvaller zelf geen recht zou doen aan de werkelijkheid.

Naar verluidt heeft de aanvalsleider het gevoel dat hij in Duitsland gezien wordt als de personificatie van het falen van Bayern in de Champions League. Hij vindt dat de club hem onvoldoende verdedigt. Hoewel Bayern publiekelijk heeft gezegd dat Lewandowski niet te koop is, heeft de Duitse topclub geen woord gerept over de kritiek van fans en voormalig spelers op de Pool.

Zodoende wil Lewandowski een gesprek met de clubleiding aangaan om erachter te komen of de club hem nog wel voor de volle honderd procent support, zo klinkt het. De 98-voudig international van Polen ligt nog tot medio 2021 vast in München. Onder meer Chelsea en Real Madrid werden in het recente verleden gelinkt met de aanvaller van Bayern.