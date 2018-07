Oranje ‘doet niet onder’: ‘Van Kroatië hoef je niet te verliezen’

Frankrijk won zondag met 4-2 van Kroatië in de WK-finale. De Kroaten imponeerden bij tijd en wijle met hun spel op het mondiale eindtoernooi. Dick Advocaat, voormalig bondscoach van onder meer Oranje, zegt in gesprek met Voetbal International dat het Nederlands elftal niet had misstaan op het WK en wijst onder meer naar Kroatië.

“Ik heb kwartfinalisten gezien waar wij echt niet voor onderdoen. Je maakt mij niet wijs dat Rusland een betere ploeg heeft dan Nederland. We hadden echt niet misstaan op dit WK. Dat weet ik zeker. Sommige landen zouden ons waarschijnlijk te machtig zijn”, aldus Advocaat, die wijst op de sterke selecties van onder andere Frankrijk en België.

Van andere kwartfinalisten was de oefenmeester minder onder de indruk, zo geeft hij aan: “Van Kroatië hoeft Nederland niet te verliezen, hoor. En ik heb kwartfinalisten gezien waar wij echt niet voor onderdoen. Tegen Zweden hebben we ruim een half jaar geleden nog bewezen dat we ze kunnen verslaan. In een systeem met drie aanvallers.”

Eerder zei bondscoach Koeman iets soortgelijks: “Als je ziet hoe Zweden met beperkte middelen wereldkampioen Duitsland aan rand van de afgrond bracht en hoe Iran dat deed met Portugal, dan ben ik ervan overtuigd: Oranje had geen slecht figuur geslagen bij dit WK. Absoluut niet. Wat ik op het WK zie bevestigt me alleen nog maar meer in de keuze die we hebben gemaakt met Oranje.”