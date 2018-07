‘Geweldig voor Ronaldo, hij deelt kleedkamer met wereldkampioen!’

Cristiano Ronaldo heeft zich aangesloten bij Juventus en daar is Blaise Matuidi erg blij mee. De middenvelder van la Vecchia Signora stelt dat de club met de komst van de 33-jarige aanvaller goede zaken heeft gedaan. "Cristiano Ronaldo is de beste speler op de planeet. Wetende dat hij met ons gaat spelen, is geweldig", aldus de Franse middenvelder.

"Natuurlijk is het voor hem ook geweldig, hij mag een kleedkamer delen met een wereldkampioen!", grapt Matuidi in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Twee jaar geleden wist hij mij te verslaan in de finale in Parijs, maar het klopt dat het WK 'iets meer' is dan het EK", doelt Matuidi op de EK-winst van Portugal ten koste van Frankrijk.

"Het is verrassend, maar ik ben blij dat de club het heeft gedaan. We hebben de beste nu", vervolgt de Fransman, die de laatste dagen constant felicitaties krijgt. "De telefoon stopt niet sinds zondag! De eersten waren Medhi Benatia en Miralem Pjanic. Er was ook nog de grote Gigione (Gianluigi Buffon, red.). Hij is niet meer mijn aanvoerder, maar blijft in mijn hart."

Mario Mandzukic, teamgenoot van Matuidi, verloor de finale met de Kroaten, maar bleef sportief. "Eigenlijk was hij degene die mij meteen feliciteerde. Ik heb hem en Marko Pjaca verteld dat Kroatië een uitzonderlijke wedstrijd speelde. Natuurlijk was Mario verdrietig. Er is maar één manier om hem op te vrolijken: een finale mét hem winnen, in plaats van tegen hem."