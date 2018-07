Speeches Pogba onthuld: ‘We gaan ze killen, Messi of geen Messi’

Frankrijk werd zondag wereldkampioen door Kroatië met 4-2 te verslaan. Een belangrijke horde die de ploeg van Didier Deschamps in aanloop naar de eindstrijd moest nemen, was de confrontatie met Argentinië in de achtste finales. In een documentaire van TF1 is te zien dat Paul Pogba met een vlammende speech zijn teamgenoten probeert te inspireren.

“Ik wil strijders op het veld zien, jongens”, begon Pogba. “Ik wil niet naar huis! Ik wil een feestje vieren vanavond. Ik wil dood zijn op het veld, wij met z’n allen. Ik wil mannen, strijders, soldaten! Vandaag gaan we ze killen, Messi of geen Messi, boeit mij niets! We zijn hier gekomen om het f***ing WK te winnen”, aldus de middenvelder van Manchester United.

Ook voor het duel met Uruguay in de kwartfinales hield Pogba een toespraak. “Dit is het. Er is geen weg terug meer. Dit is het! We gaan door en we gaan door tot het eind. Ik zie jullie op 15 juli (dag van de finale, red.), allemaal! Vandaag zit Blaise (Matuidi, red.) op de bank (vanwege een schorsing, red.). Hij is teleurgesteld, hij is geïrriteerd. Hij wil meer spelen dan wie dan ook op het veld!”

“Het is voor de gasten zoals hij voor wie we vechten vandaag! Hij zal er niet bij zijn op het veld met ons, maar dat gaat wel zo voelen. Iedereen moet zijn top in de wedstrijd geven. Nu gaan we vechten voor onze partners, net als voorheen! Zelfs nog meer! We moeten het beste van het beste verslaan!”, zo besloot de 25-jarige Fransman zijn redevoering.