Neymar hielp Barça aan miljoenentransfer: ‘Hij drong er steeds op aan’

Barcelona heeft Arthur al enkele dagen in huis en de Braziliaanse middenvelder heeft het tot nu toe naar zijn zin bij de Catalaanse topclub. De jongeling, die voor maximaal veertig miljoen euro is overgekomen van Grêmio, zegt in gesprek met Sport dat hij genoten heeft van zijn eerste dagen bij Barcelona en van zijn contact met trainer Ernesto Valverde.

“Hij is erg intelligent en let op de allerkleinste details. Het zijn de kwaliteiten die een goede trainer moet hebben. Ik probeer me nu aan te passen aan het systeem van Barcelona en de trainer is daarbij van belang. Hij legt het goed uit en geeft je vertrouwen. Ik geniet van het spelletje dat Barcelona speelt, altijd met de bal in de voeten”, vertelt de middenvelder.

Arthur geeft aan dat hij vanaf de komst van Ronaldinho Barcelona meer is gaan volgen. “Ze hebben altijd geweldige spelers gehad. Een van de redenen om te tekenen voor Barcelona, was omdat ik wilde knokken voor de grote titels. Ik heb de droom om de Champions League te winnen en ik ga mijn best doen om dat te realiseren”, aldus de Braziliaan, die constateert dat er veel klasbakken rondlopen bij Barcelona.

Neymar heeft Arthur van advies voorzien. “Toen ik moest beslissen of ik wilde komen, stuurde hij mij berichten met positieve verhalen over Barcelona. Hij drong er steeds op aan dat ik ging tekenen. Hij zei dat het een geweldige club is, met aardige mensen en een prachtige stad”, aldus de Braziliaan, die zichzelf niet per se ziet als opvolger van Andrés Iniesta. “Met nummer acht spelen of een ander nummer, dat maakt mij niet zoveel uit. Het shirt telt.”