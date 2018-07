PSV‘er trekt nog zo’n jaar niet meer: ‘Vrat aan me, werd er niet goed van’

PSV heeft de ambitie om net als vorig seizoen kampioen van Nederland te worden, maar de afgelopen voetbaljaargang was voor Derrick Luckassen niet de gemakkelijkste periode in zijn loopbaan. "Toch heb ik genoten van de titel en het feest. Ik pik de positieve punten mee", zegt de 23-jarige verdediger in gesprek met het Brabants Dagblad.

Luckassen kwam weinig aan spelen toe en daar baalde hij flink van. "Op de bank zitten, het vrat aan me. Ik werd er niet goed van, maar ik denk dat voor een sportman ook heel normaal is. Toch ben ik blijven knokken. Nog zo'n jaar trek ik eigenlijk niet meer. Dat heeft niks met de club of de spelers te maken, maar het is voor mijn eigen ontwikkeling als speler slecht."

De ex-verdediger van AZ is niet boos op Phillip Cocu, die inmiddels naar Fenerbahçe is verkast. "Hij maakte de keuzes en heeft die ook uitgelegd. Natuurlijk denk je wel eens iets in je emotie, maar je moet redelijk blijven en de trainer was dat ook. Nu beginnen we allemaal weer op nul en straks zal de nieuwe PSV-coach (Mark van Bommel, red.) de keuzes maken. Misschien verandert dat de situatie."

Luckassen zegt veel te danken aan zijn familie en zaakwaarnemers Mino Raiola en José Fortes Rodriguez. "Ze zijn er altijd voor me. Ook in de fases dat het minder ging en gaat. Zelf vind ik dat ik goed genoeg ben om bij PSV in de basis te spelen en daarna denk ik ooit de stap naar het buitenland te maken. Geef me een jaar de kans en je zal zien dat het goedkomt."