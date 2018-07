Stap Ronaldo ‘enorme klap’: ‘Serie A belangrijkste kampioenschap ter wereld’

Cristiano Ronaldo is sinds maandag officieel speler van Juventus. De 33-jarige aanvaller ruilde Real Madrid voor maximaal 112 miljoen euro in voor la Vecchia Signora, een transfer die vrijwel de gehele voetbalwereld bezighoudt. José Mourinho begrijpt wel waarom zijn landgenoot naar de Italiaanse competitie is getrokken.

“Nu gaan we driedimensionaal voetbal zien. Iedereen kijkt naar Italië voor Cristiano, naar Spanje voor Lionel Messi en naar Engeland voor de Premier League”, zegt de manager van Manchester United in gesprek met Tele Radio Stereo. “De Serie A is nu het belangrijkste kampioenschap ter wereld geworden. Alles kan veranderen in het voetbal.”

“Ook de perspectieven van clubs als Internazionale, AC Milan en AS Roma veranderen nu, aangezien Juventus veel sterker is met Cristiano. Die clubs zijn nu meer gemotiveerd, dragen bij aan de kwaliteit en aandacht voor de Serie A. Ik feliciteer Juventus. Het is een enorme klap, op alle niveau's, ook op het gebied van marketing, advertenties en merchandising.”

Ramón Calderón was minder enthousiast over de transfer. De voormalig president van de Koninklijke sprak over een ‘historische fout’: “Het is diep triest dat ze een speler als Cristiano Ronaldo hebben verkocht, echt zonde. Het klopt dat we een clausule van een miljard euro hadden om andere clubs ervan te weerhouden hem te halen. Het is echt een historische fout.”